بالصور.. التحرير والجمهورية من الاعلى

وثقت عدسة الخليج 365، صورا للمتظاهرين وهم متجمهرون في ساحة التحرير وجسر الجمهورية وسط بغداد من الاعلى. وتبين الصور ادناه وقوف المتظاهرين عن الحاجز الاول لجسر الجمهورية فيما يستمر توافد المواطنين الى الساحة للمشاركة بالتظاهرات. كما تظهر (التك تك) بكثافة قرب المتظاهرين وخدمتها نقل المساعدات للمتظاهرين اضافة الى نقل المصابين من المتظاهرين الى المستشفيات القريبة في حال تم مهاجمتهم بالقنابل المسيلة للدموع. الصور بعدسة علي جاسم Advertisements



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