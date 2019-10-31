أوضاع العراق ولبنان وانتهاكات إيران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة يبرز: أردوغان يجبر برلمانيا انتقد سياساته على الاستقالة، و"بؤس القاصرين".. 100 ألف طفل بسجلات "داعش"، وسجون "داعش".. إزالة التلفزيونات مع الغزو التركي خشية التمرد، والمعارضة الإيرانية تحذر من استغلال طهران أوضاع العراق ولبنان، ووزيرة خارجية السودان تثمن الدعم السعودي والإماراتي، وبني وليد الليبية.. "حياد" خشية بطش مليشيات طرابلس، و"سوريا الديمقراطية" ترفض دعوة دمشق للانخراط في صفوف الجيش، والقيادة المركزية الأمريكية تكشف عن تفاصيل خطة استهداف البغدادي.

كما تتابعون أيضا: بريطانيا توقف شخصين بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي، ومقتل شخصين وإصابة 175 في احتجاجات بغداد، والجيش اللبناني يطلق الغاز لتفريق معتصمين بعكار، و100 قتيل و5 آلاف جريح.. حصيلة احتجاجات العراق بأسبوع‎‎، ومعرض في باريس يوثق مجزرة إيران بحق 30 ألف سجين، وترامب يكرم الكلب بطل موقعة البغدادي بصورة مركبة، وعصائب أهل الحق.. مليشيات إيران لقتل العراقيين والسوريين.

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وفي الاقتصاد تطالعون: انعقاد اللجنة الاقتصادية بين روسيا والسودان ديسمبر المقبل، والنفط يهبط بفعل زيادة في مخزونات الخام الأمريكي، والإمارات تؤكد تعزيز التعاون الاقتصادي مع سلوفينيا، وبيان مشترك.. السعودية والبرازيل توسعان مجالات التعاون الاستثماري، ولماذا تخفض الاقتصادات القوية أسعار الفائدة؟ و5.7 مليون برميل ارتفاعا بمخزون الخام الأمريكي، وترامب يريد توقيع اتفاق تاريخي مع الصين رغم إلغاء قمة "أبك".

وإلى الملاعب تجدون: رونالدو يعيد يوفنتوس لصدارة الدوري الإيطالي بهدف قاتل.

وفي الفن تقرأون: محيي إسماعيل لـ"العين الإخبارية": لست مغرورا لكنني أثق بقدراتي.

وللتعرف على مزيد من الأحداث ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

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