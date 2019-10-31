الاحتلال الإسرائيلي يعتقل برلمانية فلسطينية سابقة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، الناشطة السياسية والنائبة السابقة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بعد 9 أشهر من الإفراج عنها.

وقالت أسرة القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، إن قوات من الجيش والمخابرات الإسرائيلية حاصرت منزل جرار، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، قبل مداهمته واعتقالها.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي أسباب اعتقال جرار مكتفيا بالإشارة إلى أنه اعتقل 7 فلسطينيين في الضفة الغربية بشبهة النشاط المقاوم للاحتلال.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أفرجت عن جرار، 56 عاما، في شهر فبراير/شباط الماضي بعد اعتقال إداري (دون تهمة) استمر 20 شهرا دون محاكمة.

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كما سبق للاحتلال الإسرائيلي أن اعتقل جرار خلال عام 2015 وأفرج عنها بعد أن أمضت 15 شهرا في السجن.

وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية "الاعتقالات المتكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للنائب السابق في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية خالدة كنعان جرار".

وأضافت أن "قوة كبيرة من عشرات جنود الاحتلال اقتحمت منزل جرار بمنطقة الإرسال وسط مدينة رام الله قرابة الساعة الثالثة فجرا، وجرى اعتقالها بعد أن كان قد أُفرج عنها خلال شهر فبراير/شباط الماضي".

واعتبرت الهيئة أن "إعادة اعتقال النائب السابق خالدة جرار، ما هو إلا إجراء انتقامي واستهداف واضح لجميع شرائح الشعب الفلسطيني بكل فئاته وأطيافه".

وعلى مدى سنوات، اعتقلت إسرائيل العديد من البرلمانيين الفلسطينيين وعلى رأسهم القيادي في حركة (فتح) مروان البرغوثي وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات.

واستنادا إلى معطيات رسمية إسرائيلية، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 5 آلاف فلسطيني.