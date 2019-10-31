شكرا لقرائتكم مصر: نتطلع لتوقيع اتفاق بشأن سد النهضة في واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رحبت مصر بالدعوة الأميركية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أنها تتطلع لتوقيع اتفاق قانوني مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة في واشنطن.

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