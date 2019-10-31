قرار جمهوري عاجل

الموجز

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي (أندونسيا) في ديسمبر 2013.

وتضمن القرار رقم 553 لسنة 2018، الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى بروتوكول المعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في جنيف بتاريخ 27/11/2014 واتفاق تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية.

ونصت "مادة وحيدة "من القرار الذي حمل رقم 149، على: بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر "ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".