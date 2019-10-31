قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد إنحيازها للاستقرار في لبنان

دعت قيادة فصائل ​منظمة التحرير الفلسطينية​ "إدارة ​وكالة الاونروا​ في ​لبنان​ للتراجع عن قرارها القاضي باعادة ترسيم وظائف مدراء للمخيمات في لبنان، واخضاعهم لدورة امتحانات وفحص كشرط للبقاء في نفس الوظيفة،مع العلم أن غالبية مدراء ​المخيمات​ يشغلون وظائفهم منذ سنوات وبعضهم تجاوز العشرة سنوات".

وجددت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تمسكها بالعمل الفلسطيني المشترك بين مختلف الفصائل و​القوى الوطنية​ والاسلامية الفلسطينية في لبنان،القائم على الاحترام والالتزام الكُلي بما يتم التوافق والتفاهم عليه لما فيه مصلحة لاهلنا في المخيمات، مؤكدة "دعمها للقوة الامنية الفلسطينية المشتركة التي انشأت وأوكل إليها حفظ أمن واستقرار المخيمات في ​بيروت​ وخاصة ​مخيم برج البراجنة​".