طرابلسي: رئاسة الجمهورية هي أم السلطات وهناك محاولة لضربها كليا

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​إدكار طرابلسي​ أن "الناس ينسون وسط الخطاب المتطرف انجازات هذا العام وتمكن من تحقيقه الرئيس عون بهذه الـ 3 سنوت".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح طرابلسي أنه "دائما كان يهاجم رؤساء الجمهورية، وانا ولدت بعد اربع سنوات من ثورة العام 58 وحدثوني عنها اهلي لسنوات، وكبرت وانا اسمع عنها كان التوجيه على ​رئاسة الجمهورية​ دائما".

ولفت الى أن "هناك أجندات في مهاجمة رئاسة الجمهورية في لبنان"، مشيراً الى أن "الرئاسة هي أم السلطات، وهناك محاولة لضرب الرئاسة، بعد ضربها جزئيا ب​الطائف​ ويريدون ضربها كليا".

وشدد على ان "هذا لبنان مكوناته وناسه لا يلتغون ونحن مقتنعون بدولة جمهورية"، مشيراً الى أنه "لا احد يجب ان يظن أن الحلول تأتي عن طريق إنقلاب عسكري، فهذا لا يحصل لان هذا لبنان".



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