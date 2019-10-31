سوسان: لضرورة التعاطي مع الحراك بحكمة عالية

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، أن مفتي صيدا واقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​ أجرى اتصالا هاتفياً برئيس مكتب ​مخابرات الجيش​ في صيدا العقيد سعيد مشموشي وتشاور معه في الأوضاع في المدينة في ظل الحراك المستمر.

واكد سوسان على "ضرورة التعاطي مع هذا الحراك بحكمة عالية لأن المتظاهرين يعبرون سلمياً عن مطالب محقة"، مشددا على "الحرص على ​الجيش اللبناني​ وعلى ​حرية التعبير​ السلمي".