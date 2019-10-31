البابا ناشد مواطني العراق أن يسلكوا طريق الحوار والمصالحة بحثا عن حلول

ناشد البابا فرنسيس جميع مواطني العراق أن يسلكوا طريق الحوار والمصالحة بحثا عن حلول، في حين طالب الحكومة بالاستماع إلى المتظاهرين.
اضاف البابا في تصريحات نقلها موقع "فاتيكان نيوز"، "بينما أعرب عن تعازي للضحايا وتقربي من أسرهم والجرحى، أدعو السلطات إلى الاستماع إلى صرخة الناس الذين يطلبون حياة كريمة وسلمية". وتابع: "أحث جميع العراقيين، إلى جانب من المجتمع الدولي، على مواصلة طريق الحوار والمصالحة، والبحث عن الحلول المناسبة لتحديات البلد ومشاكله".
وأكد البابا فرانسيس أن صلواته مستمرة "حتى يجد هذا الشعب المعذب السلام والاستقرار بعد سنوات عديدة من الحرب والعنف".
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