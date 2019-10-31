السيسي: لا بد من طرح شركات القوات المسلحة في البورصة

أعلن الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، أن ​الحكومة​ ستفتتح في الفترة المقبلة كل المشاريع ​الجديدة​ بطريقة متتالية، دون انتظار مواعيد محددة.

وأضاف السيسي خلال افتتاحه مصنعين تابعين لشركة النصر للكيميائيات الوسيطة بمنطقة أبورواش ان "كل مؤسسات ​الدولة​ معنية بالدفاع عن الدولة المصرية. سنفتتح المشاريع بسرعة".وقال: "إن الدولة المصرية تسير في خطة طرح عدد من الشركات والأصول الحكومية في ​البورصة المصرية​ منذ ثلاث سنوات.

وشدد على انه "لا بد أيضا من طرح شركات ​القوات المسلحة​، في البورصة، ليكون أمام المصريين فرصة امتلاك أسهم في هذه الشركات، ولكي نفتح باب المشاركة المجتمعية في هذه الشركات".