أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة ستفتتح في الفترة المقبلة كل المشاريع الجديدة بطريقة متتالية، دون انتظار مواعيد محددة.
وأضاف السيسي خلال افتتاحه مصنعين تابعين لشركة النصر للكيميائيات الوسيطة بمنطقة أبورواش ان "كل مؤسسات الدولة معنية بالدفاع عن الدولة المصرية. سنفتتح المشاريع بسرعة".وقال: "إن الدولة المصرية تسير في خطة طرح عدد من الشركات والأصول الحكومية في البورصة المصرية منذ ثلاث سنوات.
وشدد على انه "لا بد أيضا من طرح شركات القوات المسلحة، في البورصة، ليكون أمام المصريين فرصة امتلاك أسهم في هذه الشركات، ولكي نفتح باب المشاركة المجتمعية في هذه الشركات".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: لا بد من طرح شركات القوات المسلحة في البورصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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