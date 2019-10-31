كوريا الشمالية تطلق قذيفتين لم تعرف طبيعتهما

أطلقت ​كوريا الشمالية​ قذيفتين كما أعلن ​الجيش الكوري الجنوبي​ فيما وصلت المحادثات بين ​بيونغ يانغ​ و​واشنطن​ حول الملف النووي إلى طريق مسدود. وأطلقت القذيفتان في اتجاه الشرق فوق البحر كما أعلنت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان في سيول بدون تحديد طبيعتهما. وأضافت "نحن نحافظ على الجهوزية ونراقب الوضع في حال جرت عمليات إطلاق إضافية". وإطلاق القذيفتين هو الأحدث في سلسلة تحركات قامت بها كوريا الشمالية في الاونة الأخيرة لكنه الاول منذ 2 تشرين الاول حين أطلقت صاروخا في البحر في خطوة استفزازية.

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