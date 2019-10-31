وقع اشكال بين عدد من الشبان في ​ساحة رياض الصلح​، وقد حاول احدهم الاعتداء على فريق عمل احدى القنوات التلفزيونية.

واشارت المعلومات الى ان الاشكال وقع بسبب خلاف فردي بين شخصين.

