وقع اشكال بين عدد من الشبان في ساحة رياض الصلح، وقد حاول احدهم الاعتداء على فريق عمل احدى القنوات التلفزيونية.
واشارت المعلومات الى ان الاشكال وقع بسبب خلاف فردي بين شخصين.
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