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اشكال بين عدد من الشبان في ساحة رياض الصلح

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وقع اشكال بين عدد من الشبان في ​ساحة رياض الصلح​، وقد حاول احدهم الاعتداء على فريق عمل احدى القنوات التلفزيونية.

واشارت المعلومات الى ان الاشكال وقع بسبب خلاف فردي بين شخصين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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