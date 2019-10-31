الجيش اللبناني فتح الطريق في بر الياس وازال العوائق الحديدية

فتح الجيش اللبناني الطريق في بر الياس وازال العوائق الحديدية، وبدأت حركة السير تعود الى طبيعتها.
كما اعيد فتح طريق غزة وحوش الحريمة بطلب من الجيش اللبناني.
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