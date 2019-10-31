الجيش اللبناني فتح الطريق في بر الياس وازال العوائق الحديدية

فتح ​الجيش اللبناني​ الطريق في بر الياس وازال العوائق الحديدية، وبدأت حركة السير تعود الى طبيعتها. كما اعيد فتح طريق غزة وحوش الحريمة بطلب من الجيش اللبناني.

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