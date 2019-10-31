وصف عضو كتلة "المستقبل" النائب بكر الحجيري، في حديث لـ"النشرة"، الكلام عن تحريك تيار "المستقبل" الشارع في الساعات الماضية بالإتهامات، مشيراً إلى أن المطلوب التعاطي بواقعية مع صرخة المواطنين الذين عبروا فيها عن وجعهم، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري تجاوب، من خلال الإستقالة التي تقدم بها، مع المواطنين بعد وصوله إلى طريق مسدود مع الشركاء في الحكومة.
وفي حين أكد الحجيري حصول بعد ردات الفعل العفوية على إستقالة الحريري، نتيجة رفع شعار "كلن يعني كلن" من قبل المتظاهرين، استغرب التأخير في تحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، معتبراً أن هذا الواقع قد يقود إلى أزمة أمنية أخطر من الإقتصادية.
ورداً على سؤال، شدد الحجيري على أن لا حل على المستوى السياسي إلا بالتوافق الإلزامي، الذي أكد أنه يجب أن يحصل من دون أي مكابرة من أي من الأفرقاء، مشيراً إلى أن ما يطلبه الحريري لقبول إعادة التكليف هو مطالب وطنية لا شخصية أو فئوية.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب بكر الحجيري للنشرة: مطالب الحريري لإعادة التكليف هي وطنية لا شخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.