النائب بكر الحجيري للنشرة: مطالب الحريري لإعادة التكليف هي وطنية لا شخصية

وصف عضو كتلة "المستقبل" النائب ​بكر الحجيري​، في حديث لـ"النشرة"، الكلام عن تحريك تيار "المستقبل" الشارع في الساعات الماضية بالإتهامات، مشيراً إلى أن المطلوب التعاطي بواقعية مع صرخة المواطنين الذين عبروا فيها عن وجعهم، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة سعد ​الحريري​ تجاوب، من خلال الإستقالة التي تقدم بها، مع المواطنين بعد وصوله إلى طريق مسدود مع الشركاء في الحكومة.

وفي حين أكد الحجيري حصول بعد ردات الفعل العفوية على إستقالة الحريري، نتيجة رفع شعار "كلن يعني كلن" من قبل المتظاهرين، استغرب التأخير في تحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، معتبراً أن هذا الواقع قد يقود إلى أزمة أمنية أخطر من الإقتصادية.

ورداً على سؤال، شدد الحجيري على أن لا حل على المستوى السياسي إلا بالتوافق الإلزامي، الذي أكد أنه يجب أن يحصل من دون أي مكابرة من أي من الأفرقاء، مشيراً إلى أن ما يطلبه الحريري لقبول إعادة التكليف هو مطالب وطنية لا شخصية أو فئوية.