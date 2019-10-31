شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يصوت على مشروعات رسوم التوثيق والطعن أمام النقض والعقوبات الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتطلع مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، إلى الموافقة النهائية على 4 مشروعات قوانين. وتشمل هذه المشروعات التالى: 1- مشروع قانون بتعديل القانون رقم 70لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. Advertisements 2-مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57لسنة 1959 3- مشروع قانون بتعديل احكام قانون العقوبات 4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يصوت على مشروعات رسوم التوثيق والطعن أمام النقض والعقوبات الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.