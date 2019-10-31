المدرب السابق لمنتخب هولندا يعين مدربا جديدا لفينوورد الهولندي بعد مغادرة ستام

وكالة رويترز أعلن فينوورد المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم يوم الأربعاء أن ديك أدفوكات مدرب هولندا السابق وافق على تدريب الفريق المتعثر لبقية الموسم بعد مغادرة المدرب ياب ستام. وبذلك يواصل المدرب المخضرم أدفوكات (72 عاما) نهجه في إنقاذ الفرق التي تعاني من مشاكل. Advertisements وقال المدرب في بيان يوم الأربعاء ”يسعدني ان أساعد النادي بقدر استطاعتي. أتطلع للعمل مع اللاعبين“. وأمضى أدفوكات ثلاث فترات في تدريب المنتخب الهولندي كان آخرها لمدة ستة شهور في 2017 قبل تولي رونالد كومان المهمة. وأخفق أدفوكات في إنقاذ سبارتا روتردام من الهبوط في موسم 2017-2018 لكنه نجح في مساعدة أوتريخت الموسم الماضي وقاده لحجز مكان في الدوري الأوروبي.

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