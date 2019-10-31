قضت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة، مساء أمس الأربعاء، بالسجن عشر سنوات نافذة لـ”راقي بركان”.
الراقي الذي تفجرت قضيته قبل أشهر، تم اعتقاله والتحقيق معه، قبل أن توجه إليه اتهامات بـ”الاتجار في البشر في حق أشخاص في وضعية صعبة لأسباب وأغراض تحت التهديد بالتشهير بهم، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، والضرب والجرح العمديين، وإعطاء مواد مضرة بالصحة”.
وتفجرت قضية “راقي بركان”، في شهر دجنبر الماضي، بعدما تم تداول مقاطع فيديو على نطاق واسع، تظهره مع فتيات داخل غرفة نوم، قبل أن يخرجن في مقاطع فيديو، وتصريحات، يتهمنه فيها باستدراجهن، واستغلالهن جنسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة وجدة تصدر حكمها على راقي بركان..توبع بالاتجار بالبشر والاغتصاب وتهم أخرى- التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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