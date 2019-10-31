حيفا: تصريح مدع عام ضد مشتبهين باستيراد مسدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت الشرطة تصريح مدع عام ضد شابين من سكان حي الحليصة في مدينة حيفا، بشبهة استيراد مسدس من خارج البلاد.

وجاء تقديم تصريح الادعاء العام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام من قبل النيابة العامة ضد الشابين.

ووفقا للشرطة، اليوم الخميس، فإنه ضمن نشاطها للحد من ظاهرة حيازة واستعمال السلاح بطرق غير قانونية، في المجتمع العربي، ومن أجل ضمان أمن وسلامة الجمهور، قامت الوحدة المركزية بتحقيقات سرية خلال الأسابيع الأخيرة، والتي ركزت على محاولة استيراد مسدس من خارج البلاد، والذي تعتبر حيازته غير قانونية.

وأضافت أنه مع تطور التحقيقات، وتحويلها لتحقيقات علنية، قامت الشرطة، قبل أسبوعين، باعتقال مشتبهين، في العشرينيات من عمريهما، من سكان حي الحليصة في حيفا، حيث تم ضبطهما بعد تسليمهما الطرد من خارج البلاد، عن طريق ساعي البريد، وتم اعتقالهما عند استلامهما الطرد، حيث جرى ضبط المسدس بحوزتهما.