يوفنتوس يفوز بشق الأنفس على جنوى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خطف نادي يوفنتوس 3 نقاط ثمينة وفي غاية الصعوبة في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه المتأخر بهدفين مقابل هدف على نادي جنوى في المرحلة العاشرة من المسابقة، الليلة الماضية.

وشهدت هذه المرحلة كذلك تعادل نابولي مع أتالانتا بهدفين لكل منهما وفوز روما على مضيفه أودينيزي 4 - صفر ولاتسيو على تورينو 4 - صفر وكالياري على بولونيا 3 - 2 وفيورنتينا على مضيفه ساسولو 2 - 1 فيما تعادل سامبدوريا مع ليتشي بهدف لكل منهما.

واسترجع يوفنتوس صدارة جدول المسابقة بعد 24 ساعة من انتزاع إنتر ميلان للقمة بالفوز على بريشيا، يوم الثلاثاء الماضي، في مباراة أخرى في هذه المرحلة. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 26 نقطة ليعود إلى الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام الإنتر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 - 1 إذ تقدم يوفنتوس بهدف سجله ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 36، وتعادل جنوى بهدف سجله كريستيان كوامي في الدقيقة 41. ورغم طرد لاعب جنوى، فرانشيسكو كاساتا، في الدقيقة 51 لنيله الإنذار الثاني في المباراة، فشل يوفنتوس في استغلال تفوقه العددي وظل التعادل قائما حتى جاءت الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في المباراة لتشهد هدف الفوز الثمين بتوقيع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من ضربة جزاء.