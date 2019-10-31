"بوينغ" توقف تحليق 50 طائرة لخلل في هياكلها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوقفت مجموعة الصناعات الجوية الأميركية، "بوينغ"، اليوم الخميس تحليق نحو خمسين من طائرات "بوينغ 37 إن جي"، في أعقاب اكتشاف تشققات في هياكلها.

وأعلن ناطق باسم المجموعة أن نحو ألف من هذه الطائرات خضعت للفحص حتى الآن، وتبيّن أن أقل من خمسة في المئة منها، أي نحو خمسين طائرة، تحتاج إلى وقف تحليقها إلى أن يتم إصلاحها.

وجاء هذا القرار بعيد إعلان شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس"، منع واحدة من هذه الطائرات من التحليق بعد اكتشاف شق في هيكلها، موضحة أنها تقوم بفحص 32 طائرة أخرى من هذا النوع.

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وكانت السلطة الأميركية لسلامة النقل أمرت مطلع الشهر الجاري بفحص طائرات "بوينغ 737 إن جي"، التي قامت بأكثر من ثلاثين ألف رحلة.

يأتي ذلك فيما تواجه مجموعة "بوينغ" تبعات حادثي تحطم طائرتين "737 ماكس" أوديا بحياة 346 شخصا.

وخسرت أكبر شركات تصنيع الطائرات في العالم، مليارات الدولارات من قيمتها السوقية، حيث هبط سهمها 5 في المئة، بعد أن تراجع 13.5 في المئة، عقب سقوط طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية في حادث أودى بحياة كل من كانوا على متنها، وعددهم 157 شخصًا.