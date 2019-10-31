اندماج "فيات - كرايسلر" والفرنسية "بيجو"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت المجموعة الأميركية - الإيطالية فيات - كرايسلر والفرنسية بيجو، اليوم الخميس، اتفاقهما "بالإجماع"، على تنفيذ عملية "اندماج بالتساوي لنشاطاتهما" من أجل إنشاء "كيان جديد" سيتمركز في هولندا.

وقالت المجموعتان في بيان مشترك إن "المساهمين في المجموعتين سيملكون خمسين في المئة من حصة كل منهما في رأسمال الكيان الجديد، اي أنهم سيتقاسمون بحصص متساوية ثمار هذا التقارب".

وأوضح البيان المشترك أن مجلس إدارة "الكيان الجديد" سيتألف من 11 عضوا، خمسة منهم تعينهم "فيات - كرايسلر"، وخمسة آخرين تعينهم "بيجو"، ويقودهم رئيس المجموعة الفرنسية، كارلوس تافاريس، بصفة مدير عام.

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من جهة أخرى، قالت المجموعتان في بيانهما إن هذه العملية ستتم "من دون إغلاق أي مصنع".

ورحبت الدولة الفرنسية التي تساهم بنسبة 15 في المئة في "بيجو" بهذه الخطوة، لكنها أكدت أن الحكومة "ستتابع بدقة التأثير الصناعي في فرنسا" لهذه العملية.

وبمبيعات بلغت 8,7 ملايين آلية، سيصبح الكيان الجديد واحدًا من أكبر المجموعات في العالم وسيشغل المرتبة الرابعة عالميا في هذا القطاع.