ريال مدريد يسحق ليغانيس بخماسية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سحق نادي ريال مدريد ضيفه ليغانيس، بخماسية نظيفة، في منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم التي جرت، الليلة الماضية،
وتقدم ريال مدريد في الدقيقة السادسة عن طريق البرازيلي رودريغو، قبل أن يضيف الألماني توني كروس الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة، وفي الدقيقة 24 سجل قائد النادي، سيرخيو راموس، الهدف الثالث من ركلة جزاء.
وفي الدقيقة 68 سجل، بنزيمة، الهدف الرابع لريال مدريد من ركلة جزاء، قبل أن يختتم الصربي، لوكا يوفيتش، احتفالية الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 21 نقطة بفارق نقطة خلف المتصدر، برشلونة، فيما تجمد رصيد ليغانيس عند 5 نقاط في المركز الأخير.
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