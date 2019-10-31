كفر قرع: تفتيشات واعتقالات وضبط أسلحة ومخدرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال شهود عيان في كفر قرع إن قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة أجرت تفتيشات في منازل مواطنين بالقرية، الليلة الماضية، على خلفية أعمال العنف وجرائم القتل الأخيرة التي سقط فيها 3 من أبناء كفر قرع.

وكانت الشرطة قد اعتقلت 15 شخصا من كفر قرع بشبهة حيازة السلاح والمخدرات، الليلة قبل الماضية.

وأعلنت الشرطة أنها ضبطت خلال حملتها الذي نفذتها 8 أجهزة اتصال وعشرات الهواتف الخليوية وطائرة مسيرة صغيرة (درون) ومواد مخدرة من صنف الحشيش والماريخوانا.

ووفقا للشرطة، فقد أطلق سراح ثلاثة مشتبهين بشروط مقيدة، في وقت لاحق، وجرى بالمحكمة تمديد اعتقال الآخرين.

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وفي هذا السياق، تظاهر أهالي كفر قرع، مساء أمس الأربعاء، عند مدخل القرية وأغلقوا شارع 65 (وادي عارة)، احتجاجا على ازدياد أعمال العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة، وذلك في أعقاب تشييع جثمان ضحية جريمة التي وقعت أول من أمس الثلاثاء، سليمان مصري، إلى مقبرة القرية.

وشهدت قرية كفر قرع، أمس، إضرابا عاما شمل جميع المرافق العامة بما في ذلك المراكز الطبية والمحلات التجارية والمدارس، والتزم أهالي كفر قرع بالإضراب للتعبير عن احتجاجهم على جرائم القتل.

هذا، وقُتل في كفر قرع منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، ثلاثة أشخاص: يوسف عربيد (47 عاما) بتاريخ 20.08.2019، وقاسم غاوي (36 عاما) بتاريخ 26.10.2019، وسليمان مصري (50 عاما) بتاريخ 29.10.2019، في جرائم إطلاق نار.