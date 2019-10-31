باكستان: 65 قتيلا بحريق في قطار في البنجاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزيرة الصحة المحلية في إقليم البنجاب في وسط باكستان، ياسمين رشيد، اليوم الخميس، أن 65 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب أكثر من 40 من جراء اندلاع حريق في قطار.
وذكرت وسائل الاعلام الباكستانية أن النيران اندلعت في القطار في منطقة رحيم يار خان في اقليم البنجاب في وسط باكستان.
ذكرت الشرطة أن حريقا شب في قطار بباكستان يوم الخميس فأودى بحياة ما لا يقل عن 46 شخصا عندما انفجر موقد طهي كان يستخدمه ركاب لإعداد إفطارهم.
واندلع الحريق بعد انفجار موقد للطهي، ودمر ثلاث عربات. وقال وزير السكك الحديدية، شيخ رشيد أحمد، إن "موقدين للطهي انفجرا. كانوا يطهون وكان هناك زيت (طعام) وهو ما زاد النار اشتعالا". وأضاف أن "معظم الوفيات نجمت عن القفز من القطار".
وذكر الوزير أن إدخال الركاب المواقد سرا معهم في القطارات لإعداد الوجبات في الرحلات الطويلة هي مشكلة شائعة في البلاد.
وتدهورت حالة شبكة السكك الحديدية الباكستانية، التي تعود لعصر الاستعمار، في العقود القليلة الماضية بسبب نقص الاستثمار وضعف الصيانة.
وقتل 11 شخصا في حادث في تموز/يوليو الماضي، ولقي أربعة آخرون حتفهم في أيلول/سبتمبر الفائت.
وتسبب حادث اصطدام قطارين بمحطة في إقليم السند في مقتل نحو 130 شخصا، عام 2005.
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