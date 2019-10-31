شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. التحالف يشن 3 غارات على مواقع للمليشيا في باقم الحدودية والان مع التفاصيل

جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، تشرين الأول 31، 2019، قصفها مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

واضافت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

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وأشارت المصادر إلى أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف.

وفي وقت سابق اليوم قتل واصيب عدد من مسلحي المليشيا بغارات جوية للتحالف في مديرية الحشوة بالمحافظة ذاتها.

وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات المليشيا في أكثر من محافظة خلال الساعات الماضية.