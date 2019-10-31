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الكثيري يرأس وفد وادي حضرموت لحضور توقيع اتفاق الرياض

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ترأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري وفدا رسميا من قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت و مرجعية قبائل وداي حضرموت و الصحراء لحضور مراسم توقيع اتفاق الرياض التاريخي بدعوة رسمية قيادة التحالف العربي .

 

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وضم الوفد الذي اقلته طائرة سعودية خاصة عبر مطار سيئون الدولي صباح اليوم الخميس الشيخ عبدالله صالح الكثيري مستشار رئيس الجمهورية و رئيس مرجعية قبائل وادي حضرموت و الشيخ عوض سالم بن منيف الجابري و الحكم سالم محسن بن نهيد.

 

و قال الوكيل عصام الكثيري ان الوفد و في اطار زيارته المملكة العربية سيتابع عدد من القضايا و المطالبات الخاصة بمديريات وادي حضرموت و الصحراء مع رئاسة الوزراء و قيادة التحالف العربي في الشأن الخدمي و الامني و متابعة حقوق وادي حضرموت و الصحراء شاكرا قيادة المملكة العربية السعودية على دعوتها للسلطة المحلية بوادي حضرموت و مرجعية قبائل وداي حضرموت و الصحراء لحضور مراسم توقيع اتفاق الرياض التاريخي .

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