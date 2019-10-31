شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: التوقيع على اتفاق الرياض اليوم ولا صحة لخبر التأجيل والان مع التفاصيل
قالت مصادر مطلعة إن التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي سيتم اليوم.
ونفت المصادر ما تم تداوله حول تأجيل الاتفاق إلى أجل غير مسمى.
ومن المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق الذي ترعاه المملكة العربية السعودية بحضور أممي ودولي كبير.
وأكدت المصادر أن المسودة النهائية للاتفاق حظيت بموافقة قيادة الشرعية والانتقالي.
ورأوا أنها توصلت لصيغة مرضية للطرفين بناء على الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية.
ولفتت إلى أن الصيغة النهائية أثمرت عن إزالة الخلاف بين الطرفين.
وأضافت أن الاتفاق يمثل خطوة أولى لتحقيق السلام في المناطق المحررة.
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