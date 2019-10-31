شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت تعقد لقاء تشاوريا والان مع التفاصيل
نظم مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت، بالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية شبام الأربعاء، لقاءً تشاوريا لمنظمات المجتمع المدني تحت شعار " منظمات المجتمع المدني بين الواقع والمأمول ".
وأشاد مدير المديرية عبدالوهاب جابر، بدور منظمات المجتمع المدني في المديرية، مؤكدا استعداد السلطة المحلية للوقوف مع منظمات المجتمع المدني لمساندة المواطنين والخدمات في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.
من جهته أوضح مدير مكتب الشؤون الاجتماعية عبدالله باجهام، بأن اللقاء يهدف للتعرف على واقع منظمات المجتمع المدني لتذليل الصعاب التي تعترض سير العمل في الانشطة والبرامج التي تنفذها.
واقر اللقاء تكوين لجنة بإشراف مدير المديرية شبام وعضوية ممثلين عن منظمات المجتمع المدني لتنفيذ البرامج والمشاريع بالمديرية وفق مصفوفة الاحتياجات المقدمة من السلطة المحلية بالمديرية.
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