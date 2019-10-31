شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بالانتقالي: اتفاق الرياض مرحلة مختلفة للجنوبيين والان مع التفاصيل

أكد عضو الادارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي عادل الشبحي أن اتفاق الرياض يمثل مخرجا مرحليا لكل من يسعى لتصحيح مسار الحرب وهيكلة الحكومة ورفض مشروع الحوثيين وتقديم الخدمات للناس.

ولفت الشبحي إلى ان اتفاق الرياض يجب أن يكون مرحلة مختلفة للجنوبيين في توفيرالخدمات ومراقبةالسلطةوالعمل على الوحدةالوطنية الجنوبية والتلاحم الوطني.

وأوضح أن عدن والجنوب عاشوا سنوات من المعاناة والحرمان حرم أهلها من أبسط الخدمات بينما ذهبت الموارد للفاسدين وسخرت للصراعات والحروب تلبية لرغبات أفراد وأحزاب.