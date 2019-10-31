شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. من هو مدير أمن مأرب الجديد العميد يحيى حميد؟ والان مع التفاصيل

أصدر محافظ مأرب اليمنية، اللواء سلطان العرادة، قرارا قضى بتكليف العميد الركن "يحيى علي حميد"، مديرا جديدا لشرطة محافظة مارب بدلاً عن العميد "عبدالملك المداني" الذي أثيرت حوله ضجة كبيرة.

هذا وقد تسلم العميد الركن بحي علي حميد، مهامه الجديدة، في حفل استلام وتسليم، اقامته السلطة المحلية بمأرب، بحضور المحافظ العرادة.

وتم تعيين العميد "عبدالملك المداني" في أكتوبر 2017.

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السيرة الذاتية للعميد الركن علي حميد:

العميد يحيى علي عبدالله حميد من مواليد مديرية جحانة (خولان) بمحافظة صنعاء في العام 1957م، حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية من كلية الشرطة، ودورات تأهيل قيادات أمنية.

تدرج في العمل الأمني حيث عمل في جوازات صنعاء، ثم مدير إدارة المنشئات بمحافظة تعز 1993م، ثم قائداً لقوات النجدة بمحافظة تعز، كما ترأس فريق الحصر والترقيم وإصدار البطاقة للضباط والأفراد في أربع محافظات.

كما تعين في العام 2012م أركان حرب قوات النجدة بصنعاء، ثم مديراً عاماً لشرطة محافظة صنعاء.