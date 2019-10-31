العراق يوقع اتفاق إطار للتعاون الدبلوماسيّ مع معهد هولنديّ

واعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، عن توقيعها اتفاق إطار للتعاون الدبلوماسيّ مع معهد هولنديّ.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "السفير العراقي لدى هولندا هشام العلويّ اتفاق إطار للتعاون الدبلوماسيّ بين معهد الخدمة الخارجيّة العراقيّ ومعهد كلينكدال الهولنديّ للعلاقات الدوليّة".

واضافت ان "الاتفاق تضمن تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب، وتطوير المهارات الدبلوماسيّة، وبناء القدرات، وتبادل المعلومات والخبرات حول برامج التعليم والتدريب الدبلوماسيّ، والحلقات الدراسيّة، والنشاطات الأكاديميّة الأخرى للتدريب الخاصّة بكلّ منهما".

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وجرت مراسم التوقيع بحُضُور وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، وكان توقيع هذا الاتفاق هو ختام زيارته إلى هولندا التي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائيّة بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أنّ معهد "كلينكدال" من المعاهد العالميّة الرصينة ذات التصنيف العالي، ومُموَّل من قبل وزارة الخارجيَّة الهولنديَّة سبق أن نظـّم العديد من الدورات التدريبيّة لموظفي وزارة الخارجيّة العراقـيّة منذ عام 2005، إذ بلغ عدد المشاركين فيها 122 موظفاً، وكان آخرها دورة لـ15 موظفاً دبلوماسيّاً من الملاك المُتقدِّم في وزارة الخارجيّة العام الماضي.