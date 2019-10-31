بالصور.. تظاهرة كربلاء تستنسخ تجربة 'الحلاق'

جدد مئات الأشخاص، اليوم الخميس، تظاهرتهم في ساحة التربية وسط محافظة كربلاء للمطالبة بـ"الحقوق المشروعة". وعلى مقربة من الساحة، يتواجد حلاق تبرع بالعمل مجاناً لحلاقة رؤوس وذقون المتظاهرين، كما هو الحال في ساحة التحرير وسط بغداد.



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