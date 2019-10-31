بالصور.. شباب متطوعون ينظفون مكان الاعتصام وسط النجف

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تنشر الخليج 365، صورا لشباب متطوعين وهم ينظفون مكان الاعتصام امام مبنى محافظة النجف.
وبحسب مراسلنا في النجف، فأن شبابا من اهالي محافظة النجف، نفذوا، صباح اليوم، حملة لتظيف مكان الاعتصام قرب الخيم التي نصبت امام مبنى المحافظة وفي ساحة الصدرين مركز المدينة.
وأوضح أن حملة التنظيف هي استعدادا للاعتصام المقرر تنظيمه مساء اليوم.
وتشهد العاصمة بغداد وعشر محافظات احتجاجات واسعة منذ الخامس والعشرين من تشرين اول الحالي، للمطالبة بـ"الحقوق المشروعة" تخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية، وحرق مؤسسات حكومية وحزبية.
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