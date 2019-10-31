الموقف الامني في جسري السنك والجمهورية وساحة التحرير

كشف مصدر امني، الخميس، عن الموقف في جسري السنك والجمهورية وساحة التحرير وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الموقف في جسر السنك ببغداد، هو تمركز المتظاهرين عند الخط الاول الذي تم اجتيازه ليلة امس، مع استمرار اطلاق القنابل الدخانية والصوتية بشكل متقطع"، مبينا "حصول حالات اختناق تعالج في نفس اللحظة".

واضاف المصدر ان "الموقف بجسر الجمهورية هو تمركز المتظاهرين عند الخط الاول ايضا ولايوجد اي اطلاق للقنابل في الوقت الحالي".

Advertisements

وتابع ان "المتظاهرين مستمرين بالتوافد الى ساحتي التحرير والطيران وسط بغداد".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول الحالي)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطلبة بـ"الحقوق المشروعة"، تخللها اعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، واسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.