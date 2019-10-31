بالصور.. تجدد التظاهرات في الديوانية بمشاركة طلبة المدارس والجامعات

تجددت، صباح اليوم الخميس، التظاهرات المطالبة بـ "الحقوق المشروعة" في محافظة الديوانية بمشاركة طلبة المدارس والجامعات. وقال مراسل الخليج 365، إن المئات من اهالي محافظة الديوانية خرجوا، صباح اليوم، بتظاهرات جديدة في مركز المحافظة، مشيرا الى مشاركة طلبة ومعلمي المدارس وطلاب واساتذة الجامعات. Advertisements وتشهد العاصمة بغداد وعشر محافظات احتجاجات واسعة منذ الخامس والعشرين من تشرين اول الحالي، للمطالبة بـ"الحقوق المشروعة" تخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية، وحرق مؤسسات حكومية وحزبية.



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