بالصور.. تجدد التظاهرات في كربلاء

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تجددت، صباح اليوم الخميس، التظاهرات المطالبة بـ "الحقوق المشروعة" في محافظة كربلاء بمشاركة طلبة المدارس والجامعات.
وقال مراسل الخليج 365، إن المئات من اهالي محافظة كربلاء خرجوا، صباح اليوم، بتظاهرات جديدة في ساحة التربية وسط المدينة.
وتشهد العاصمة بغداد وعشر محافظات احتجاجات واسعة منذ الخامس والعشرين من تشرين اول الحالي، للمطالبة بـ"الحقوق المشروعة" تخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية، وحرق مؤسسات حكومية وحزبية.
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