كوريا الشمالية تطلق قذيفة "مجهولة" فوق البحر

أطلقت كوريا الشمالية قذيفة واحدة على الأقل، الخميس، في اتجاه الشرق فوق البحر.

وأعلنت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي، في بيان، أن "قذيفة طبيعتها مجهولة أطلقت في اتجاه الشرق فوق البحر".

ووصلت المحادثات بين بيونج يانج وواشنطن حول الملف النووي إلى طريق مسدود.

وحذرت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق من أي "أعمال عدائية" تؤدي لتبادل إطلاق النار بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن "بيونج يانج أكدت أنه لم يحدث تقدم في العلاقات بينها وواشنطن وأن الأعمال العدائية التي قد تؤدي لتبادل إطلاق النار استؤنفت".

Advertisements

وقال كيم يونج تشول نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، في بيان، إنه "سيكون من الخطأ أن تتجاهل الولايات المتحدة مهلة نهاية العام بشأن العلاقات الشخصية الوثيقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون".

وحدد كيم جونج أون مهلة تنقضي في نهاية العام لمحادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن.

وقال كيم يونج تشول إن "الولايات المتحدة تضغط على كوريا الشمالية "بطريقة أكثر دهاء وشراسة بدلا من الاستجابة لدعوة بيونجيانج لواشنطن بتبني نهج جديد".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تضغط باستمرار على الدول الأخرى لفرض عقوبات من الأمم المتحدة على كوريا الشمالية".

وأكد يونج تشول أنه يأمل ألا تكون المحصلة من العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية هو أنه "يوجد أعداء دائمون لكن لا يوجد أصدقاء دائمون".

وعقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة في سنغافورة العام الماضي وقع خلالها كيم على تعهد غير واضح للعمل نحو "نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية".

وتعثرت المفاوضات بعد قمة ثانية غير ناجحة في هانوي في فبراير/شباط، فيما أعلنت بيونج يانج فشل الجولة الأخيرة من المحادثات على مستوى فرق العمل في السويد في وقت سابق هذا الشهر.