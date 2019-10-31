البرهان: ملتزمون بحماية الثورة السودانية حتى تحقق أهدافها

الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان-أرشيفية

قال رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن القوات المسلحة انحازت لثورة الشعب، وملتزمة بحمايتها حتى تحقق أهدافها.



وأضاف البرهان، خلال كلمة على هامش ختام مشروع تدريبي لوحدات الجيش ليل الأربعاء، أن القوات المسلحة عصية على المتربصين بالبلاد وقادتها ولا تلتفت للمخزلين والمشككين.

وأوضح أن "القوات المسلحة مرت بمحن وقد امتحنت في شخصيتها القومية وفي كينونتها وولائها للوطن وستمضي الى الامام".

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واعتبر رئيس السيادي السوداني أن عمليات التدريب المستمرة تعزز قدرات القوات المسلحة ورفع الكفاءة القتالية لمنسوبيها.

وأشاد البرهان بقوات الدعم السريع (تابعة للجيش)، لكونها ظلت منذ تكوينها تساند القوات المسلحة في مناطق العمليات في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد.

وتعهد بتوفير كل المتطلبات والاحتياجات للقوات المسلحة ولمنسوبيها والمضي قدماً في تأهيلها.

وحيا مجاهدات القوات المسلحة في حماية أمن البلاد، مترحماً على الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل حماية تراب الوطن.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، أعلن الجيش السوداني عزل الرئيس السابق عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات التي أثارها نقص في السلع الغذائية والسيولة النقدية.