مدارس لبنانية تفتح أبوابها لأول مرة منذ بداية الاحتجاجات

فتحت المدارس والجامعات أبوابها، الخميس، في عدد من المناطق اللبنانية، للمرة الأولى منذ أسبوعين، نتيجة الاحتجاجات المستمرة للمطالبة بإسقاط كل رموز السلطة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن المدارس الرسمية في بعلبك (شمال شرق) استأنفت العمل، بعد تعطيل استمر أسبوعين، كما تزاول الدوائر الرسمية عملها كالمعتاد، وسط انتشار أمني لحماية مبنى وزارتي المالية والعقارية.

وفي النبطية (جنوب)، فتحت المدارس والجامعات الرسمية والخاصة ومنطقتها أبوابها أمام الطلاب، فيما تواصل العمل بشكل طبيعي في السراي الحكومي.

وأضافت الوكالة "الأسواق التجارية في النبطية فتحت محلاتها كذلك أمام الزبائن والمواطنين وكانت الحركة طبيعية مع زحمة سير على الطرق المحيطة".

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وأعلن المعتصمون استمرارهم في الاحتجاجات السلمية لحين إسقاط كل رموز السلطة رغم تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته الثلاثاء لماضي.

وتجددت الاحتجاجات وإغلاق الطرقات مساء الأربعاء في عدد من المناطق اللبنانية، ولا تزال بعض الطرقات مقطوعة في بيروت والبقاع وعكار، والطرقات التي تربط مناطق الشمال بمدينة طرابلس .

وعمل المحتجون على إغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة والعوائق الحديدية في عدد من المناطق في العاصمة بيروت وفي الشمال والبقاع وفي جبل لبنان، احتجاجاً على عدم دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى استشارات نيابية ملزمة حتى الآن.

ولم يدع الرئيس عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة، وتحدثت معلومات غير رسمية عن إمكانية الدعوة لذلك الأسبوع المقبل .

وبدات المظاهرات الاحتجاجية في لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الجاري عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" ومتواصلة رغم إلغاء القرار.