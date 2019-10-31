حزب الله يعتزم شن هجمات وهمية على إسرائيل لصرف الأنظار عن المظاهرات

ذكر موقع إسرائيلي ناطق باللغة الفرنسية، أن مليشيا حزب الله تكثف هجومها على تل أبيب في وسائل الإعلام التابعة لها تمهيداً لشن ضربات وهمية على إسرائيل لاستراعاء اهتمام اللبنانيين وصرفهم عن الاحتجاجات التي تطالب بتغيير كامل الطبقة السياسية بما فيها زعيم الحزب حسن نصر الله.

وأوضح موقع "إسرائيل إنفو" في تقرير نشره، الخميس، أن حزب الله يرى في الهجمات الوهمية التي يعتزم شنها على إسرائيل أخر طوق نجاة له من الحركة الاحتجاجية التي تطالب بإسقاط النظام وفك التحالف مع المليشيا المدعومة من إيران.

وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أن حزب الله سيشرع في شن هجمات صاروخية وهمية على إسرائيل في محاولة لصرف الانتباه عن المظاهرات في لبنان، مشيراً إلى أنه سبق للمليشيا الموالية لطهران شن عدة ضربات مماثلة على إسرائيل دون وقوع أي خسائر في المباني أو الأوراح.

واستدل التقرير على نوايا حزب الله تجاه المظاهرات بإطلاق قواته لصاروخ "كورنيت" المضاد للدبابات في الأول من سبتمبر/ أيلول على مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي دون وقوع خسائر، مشيراً إلى أن هذه الواقعة ترجح صحة المعلومات التي تشير إلى أن نصر الله يعمل على شن ضربات وهمية على إسرائيل شبيهة بما قام به في سبتمبر/ أيلول للهروب إلى الأمام من الاحتجاجات التي تتسع رقعتها يوما بعد الأخر.

وأكد أن إسرائيل تتابع الوضع اللبناني عن كثب، لاسيما بعد إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري، الثلاثاء الماضي، استقالته بعد قرابة أسبوعين من الاحتجاجات غير العنيفة ببيروت وأماكن أخرى في البلاد.

وكشف التقرير الإسرائيلي، أن زعيم حزب الله حسن نصر الله في ورطة كبيرة عقب فشله في إثناء رئيس الوزراء سعد الحريري عن الاستقالة للحفاظ على تحالفه، مشيراً إلى تحذيرات نصر الله من أي خطوة للإطاحة بالرئيس ميشال عون بذريعة أنها ستدخل البلاد في فوضى.

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وقال نصر الله :"بالنظر إلى الوضع المالي والاقتصادي والصعب في البلاد والتوترات السياسية والأمنية في المنطقة ... سيؤدي الفراغ إلى الفوضى والانهيار".

في المقابل، قالت وزيرة الداخلية اللبنانية رايا حفار الحسن، على موقع تويتر، إن استقالة الحريري "ضرورية لمنع الاضطرابات المدنية الداخلية"، كما كان الحال يوم الثلاثاء.

ولفت الموقع إلى أن "الحريري هو واحد من العديد من المسؤولين الذين أجبروا على الاستقالة بسبب الاحتجاجات الجماهيرية، ولكن لا يزال هناك الكثير، فالحركة الاحتجاجية التي تعد الأوسع في تاريخ البلاد تطالب بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يتهمها الشارع بالفساد وسوء إدارة المالية العامة، مما أدى إلى انهيار اقتصادي لم يسبق له مثيل منذ الحرب الأهلية من 1975 إلى 1990.

ونوه الموقع الإسرائيلي، إلى أن مليشيا حزب الله تأسست في الثمانينات بمساعدة إيران بزعم أنها مجموعة مقاومة ضد إسرائيل في جنوب لبنان، ولكنها في حقيقة الأمر جزء لا يتجزأ من المجتمع والسياسة في لبنان وتلعب بورقة إسرائيل لضمان بقائها، معتمدة على الآلاف المنضمين للتنظيم لتلقي الدعم الاجتماعي والطبي والمالي.





ورغم أن نصر الله وعد بعدم تحويل أسلحة حزب الله إلى الشعب اللبناني، إلا أنها لن تكون المرة الأولى التي يستغل فيها أسلحته لترويع اللبنانيين مثلما يفعل في المظاهرات.

وأشار الموقع الناطق بالفرنسية إلى الاتهامات الموجهة إلى حزب الله بتورطه في مقتل والد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، عام 2005 في انفجار سيارة مفخخة نسبت إلى حزب الله، مضيفاً أنه بعد مرور أربعة عشر عامًا، تحدثت الشوارع مرة أخرى عن نصر الله ومليشياته.



