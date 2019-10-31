تخطيط لجعل جلسات التحقيق في "عزل" ترامب علنية

يعتزم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، الخميس، طرح قرار جديد لجعل جلسات التحقيقات في قضية "عزل" الرئيس دونالد ترامب علنية.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن بدء تحقيق رسمي لاتهام ترامب بالتقصير يوم 24 أيلول/سبتمبر بعد أن أثار أحد مسربي المعلومات مخاوف بشأن تعليقات أدلى بها ترامب إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي في 25 تموز/يوليو.

وركز التحقيق على ما إذا كان ترامب قد ضغط على زيلينسكي لتحقيق مكاسب سياسية شخصية.

وتم إعداد القرار الجديد لتحديد الخطوط العريضة حول كيفية انتقال التحقيق من الشهادة في جلسات مغلقة إلى جلسات استماع علنية لإعداد القضية من أجل اتهام ترامب بالتقصير .

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وسيحدد القرار الإجراء الخاص بجلسات الاستماع المفتوحة ويأذن بالإفصاح عن محاضر الشهادة وغيرها من الإجراءات، ولم يحدد مشروع القرار موعدا لبدء جلسات الاستماع.





وقال شهود عيان أدلوا بشهاداتهم في جلسات مغلقة إن ترامب قدم مساعدات عسكرية لكييف مع جعلها مرهونة بإجراء أوكرانيا تحقيقات مع منافسه السياسي جو بايدن، أحد كبار الديمقراطيين الذين يسعون لتحدي ترامب في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، ونجله هانتر بايدن، الذي عمل في مجلس إدارة شركة أوكرانية للغاز الطبيعي.

وذكرت بيلوسي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن القرار، الذي من المتوقع أن يتم إقراره في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، يهدف "للقضاء على أي شك" بشأن ما يحتمل أن تفعله أو لا تفعله إدارة ترامب فيما يتعلق بالوثائق والشهادات واستدعاءات المحكمة.

واشتكى الجمهوريون من أن جلسات الاستماع المغلقة التي عقدت حتى الآن أظهرت أن الديمقراطيين لم يكونوا يتصرفوا بشفافية، وقالوا إن التحقيق غير مشروع حتى يكون هناك تصويت.