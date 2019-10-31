8 قتلى من ميلشيات تابعة لتركيا في ريف الرقة بسوريا

قتل ثمانية من عناصر الميلشيات التابعة لتركيا خلال اشتباكات مع قوات "قسد" بالقرب من تل عيسى بريف الرقة شمال شرقي سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إن الفصائل الموالية لتركيا هاجمت مواقع قوات "سوريا الديمقراطية" ما أسفر عن مقتل 8 عناصر من المليشيات بعد وقوعهم في منطقة ألغام.

وأشار المرصد إلى أن قوات سوريا الديمقراطية استعادت السيطرة على 5 قرى بالحسكة وهي: رجلة وأبو راسين والحمرا والسيباطية والقاسمية.

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وبدأت القوات التركية هجوما عسكريا، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وفي السابع عشر من الشهر الجاري أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أنه تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وأنقرة لوقف إطلاق نار مؤقت في شمال شرقي سوريا، وإيجاد حل مناسب للمنطقة الآمنة.

ويقضي الاتفاق بين موسكو وأنقرة بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية لنحو 30 كيلومترا عن طول الحدود التركية البالغ 440 كيلومترا.

كما ينص الاتفاق على أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية بـ"تسهيل انسحاب" عناصر وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من منطقة تمتد حتى عمق 30 كلم على الحدود بين سوريا وتركيا.