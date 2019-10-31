راكيتيتش أول ضحايا خطة برشلونة الشتوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطط إدارة نادي برشلونة الإسباني لبعض التحركات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل إنعاش خزائنه بمزيد من الأموال.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن مسؤولي البارسا يرفعون شعار "نعم للبيع.. لا للشراء" فور بدء الميركاتو الشتوي في يناير/كانون الثاني المقبل.
ولا تفكر الإدارة في جلب أي لاعبين في النصف الثاني من الموسم، لكنها تخطط للتخلص من بعض لاعبي الفريق الزائدين عن الحاجة خلال الوقت الراهن.
وينتظر برشلونة قرار نادي بايرن ميونيخ الألماني بشأن اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو، المعار لصفوف الفريق البافاري حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بند خيار الشراء مقابل 120 مليون يورو.
ويأتي لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش على رأس اللاعبين المرشحين للخروج من ملعب "كامب نو" في يناير المقبل، في ظل قلة مشاركاته مع الفريق هذا الموسم، لاعتماد مدربه إرنستو فالفيردي على الثنائي فرينكي دي يونج وآرثر ميلو أكثر منه.
كما يدخل لاعب الوسط الشاب كارليس ألينيا، ضمن القائمة المدرجة على لائحة البيع، في ظل وجود اهتمام من توتنهام هوتسبير الإنجليزي بالتعاقد معه.
ومن المحتمل أيضا تخلص برشلونة من لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال رغم تألقه مع "البلوجرانا"، علما بأن دخول إنتر ميلان الإيطالي في محادثات لضمه مؤخرا قد يعجل برحيله في الشتاء.
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