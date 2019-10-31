هنا صيدا لبنان.. مظاهرات المدينة الوادعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستمر المظاهرات في المناطق اللبنانية من الصباح حتى أواخر الليل، في بيروت وطرابلس وصور وصيدا، في تعبير شعبي عام وغاضب ضد سياسات الحكومة اللبنانية. هنا في صيدا المدينة الساحلية الجميلة.. بسطات وباعة جوالون وخيم للمعتصمين تنبئ باستمرار المظاهرات والإصرار على تنفيذ مطالب المنتفضين. مساء.. تأخذ المظاهرات شكلا آخر.. يشبه ليل المدينة اللطيف وطبائع أهلها الوادعة. هنا تتحول المظاهرات إلى مبادرات تثقيفية وتوعوية ونشاطات للأطفال.. لا تشبه إطلاقا ما عهده العرب من المظاهرات في السنوات القليلة الماضية.

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