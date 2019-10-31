أديس أبابا تعلن مشاركتها رسميا باجتماعات سد النهضة بالولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أعلنت إثيوبيا، الخميس، مشاركتها في مفاوضات "كسر الجمود حول سد النهضة، المقررة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



جاء ذلك، في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية نبيات جيتاتشو.

وكانت وزارة الري السودانية أعلنت، الأربعاء، استعدادها للمشاركة في الاجتماعات التي دعت لها واشنطن بشأن سد النهضة.

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وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن وزير الري والموارد المائية ياسر عباس سيشارك في الاجتماع ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله.

وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، ، الثلاثاء، تلقي بلاده وإثيوبيا والسودان دعوة من واشنطن للمشاركة في اجتماع يعقد 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للتباحث بشأن سد النهضة.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس، إن "الاجتماع يهدف للتباحث حول كسر جمود مفاوضات سد النهضة، في وجود ممثلين عن الإدارة الأمريكية".

وتؤكد أديس أبابا أن مشروع توليد الكهرباء الذي تقدّر كلفته بأربعة مليارات دولار حيوي لتوليد الطاقة الكهربائية التي تفتقر إليها البلاد.

لكن مصر تخشى أن يؤثر المشروع سلبا على تدفق مياه النيل الذي يؤمن نحو 90% من الإمدادات المائية.