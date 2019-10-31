مقتل 9 أشخاص وأصيب العشرات في انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين بسوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قتل 9 أشخاص وأصيب العشرات، الخميس، في انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين شمالي سوريا، وفق حصيلة أولية.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر سوري (لم تسمه) أن انفجارا بسيارة مفخخة وقع وسط سوق بيع الخضار المركزي في مدينة عفرين ما تسبب في سقوط 9 قتلى ونحو 30 جريحا.

فيما قالت مصادر طبية إن "5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 11 آخرين في الانفجار".

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وتسبب الانفجار في اشتعال النيران في محطة محروقات بالسوق، كما لحقت أضرار كبيرة بممتلكات المدنيين في موقع الانفجار.

وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني لموقع الانفجار وعملت على إخماد الحرائق وانتشال القتلى والجرحى.

وحتى الساعة 7:50ت.غ لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث كما لم تعقب السلطات السورية عليه.

وتشهد مدينة عفرين تفجيرات متكررة، كان أعنفها انفجار سيارة مفخخة في 11 يوليو/تموز الماضي استهدف منطقة يعيش فيها مهجرو غوطة دمشق الشرقية، وأسفر عن مقتل 11 شخصا فضلا عن إصابة أكثر من 17 آخرين.