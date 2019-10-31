خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون. وتم خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا، والموضوعات ذات الاهتمام. حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة سيمون بول كوليس.



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