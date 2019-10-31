شكرا لقرائتكم مرشحة ديمقراطية تهاجم أردوغان: متطرف وداعم للإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شنت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية 2020، تولسي غبارد، هجوماً عنيفاً على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وجاء ذلك في فيديو نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيه إن "أردوغان غزا سوريا ويقوم بذبح الأكراد باستخدام عناصر داعش والقاعدة كميليشيات خاصة به".

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وتابعت: "لطالما حذرت من هذا الوضع منذ سنين طويلة وقلت إن أردوغان يساعد داعش والجماعات الإرهابية الأخرى للسيطرة على الحكم في سوريا".

كما أضافت: "هو ينكر ذلك منذ سنين طويلة لكن الحقيقة واضحة الآن. هو يقوم بإنشاء ميليشيات متطرفة مكونة من أعضاء تنظيم داعش السابقين وأعضاء من القاعدة الإرهابية ويفضح حقيقته كما هي".

إلى ذلك أردفت: "إنه رجل متطرف مصاب بجنون العظمة".