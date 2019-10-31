بث مباشر .. السيسي يفتتح مصنع الغازات الطبية بـ «النصر للكيماويات الوسيطة»

الموجز

بثا مباشرا من فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى،، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش فى محافظة الجيزة. شركة النصر للكيماويات، أحد أهم قلاع مصر الوطنية، والتى شهدت تطورا غير مسبوق خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع فى العديد من مجالات الكيماويات المتوسطة.

ويعد مصنع إنتاج غاز فوق أكسيد الهيدروجين، الأول من نوعه فى مصر ويتم استخدام هذا الغاز فى العديد من الصناعات مثل المنسوجات والورق والصناعات الدوائية والغذائية.

وينتج المصنع 23 ألف طن سنويا، حيث كان يتم استيراد 15 ألف طن سنويًا، وسيتم تصدير الفائض إلى الخارج، كما توفر المصانع الجديدة 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة بالإضافة إلى وجود 4 آلاف فرصة عمل مباشرة.