بارنييه: خطر "بريكست" دون اتفاق لا يزال قائما

شدّد مفاوض الاتحاد الأوروبي في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ميشال بارنييه، على أنّ "خطر الوصول إلى "بريكست" بدون اتفاق مصدّق عليه، لا يزال قائما"، لافتًا إلى أنّ "ذلك قد يحصل نهاية كانون الثاني. كما قد يحصل نهاية عام 2020"، في ختام الفترة الانتقالية المرتقبة.
وحذّر في كلمة ألقاها أمام جمعية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي في بروكسل، من أنّ "خُروجًا غير منظّم لبريطانيا من الاتحاد لا يزال ممكنًا حتّى مع اتفاق للخروج تمّت المصادقة عليه، في حال لم يوضع اتفاق حول العلاقة المقبلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية". وذكّر بأنّ "هناك إمكانيّة لتمديد الفترة الانتقاليّة".
وأعلن بارنييه أنّ "الاتفاقات المختلطة خلافًا للاتفاق حول شروط "بريكست"، ستستلزم مصادقة البرلمانات الوطنية الـ27 بالاجماع".
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